В Прикамье подвели итоги работы с обманутыми дольщиками

Сданы три проблемных дома и два долгостроя. Итоги работы с обманутыми дольщиками за прошлый год сегодня подвели на заседании Общественной палаты Прикамья. Тем не менее, 15 объектов до сих пор остаются в «черном списке». В 2018 г. планируется ввод в работу восьми из них. Сейчас объяснить все нюансы людям и помочь с оформлением документов готовы в фронт-офисе Министерства строительства региона.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Самое главное, что у нас из 8 домов, которые находятся в стадии банкротства, на сегодняшний день определены дорожные карты, и люди понимают, каким образом они будут достраиваться".

При этом принято сразу три закона. Один - ужесточающий требования к застройщикам, чтобы новых обманутых дольщиков не появлялось. Второй - о создании компенсационного фонда долевого строительства, гарантирующий выплаты или жилье в случае банкротства застройщика. Третий региональный закон Пермского края призван решить вопросы уже попавших в непростую ситуацию. Он предполагает создание ЖСК и выделение субсидий из бюджета на достройку проблемного дома. Общественники считают - меры позволяют говорить о новой единой политике в строительной сфере, которой уже заинтересовались в других регионах.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Дольщики принимали участие в выработке этих мер государственной поддержки, и закон №144, принятый Законодательным собранием Пермского края, который определяет, какие категории получают выплаты компенсационные, субсидии на достройку объектов, большой, он исчерпывающий. Значительная часть этих категорий была прописана самими дольщиками".