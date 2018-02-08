Грипп: В Перми закрыты 217 классов в 62 школах

Карантин по гриппу в Перми могут объявить уже до конца этой недели. На сегодня в городе оказались закрыты 217 классов в 62 городских школах. Полностью занятия остановили в школе №114. К концу недели по решению главного санитарного врача возможно введение карантина во всех школах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми. На данный момент занятия приостановлены в 6 районах Пермского края.