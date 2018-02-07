Артисты готовятся к премьере «Фаэтона»

Пермская опера готовится к премьере «Фаэтона»: артисты учат старофранцузский, музыканты осваивают барочные инструменты. В марте Пермский театр оперы и балета представит зрителям премьеру - оперу Жана-Батиста Люлли «Фаэтон». Постановку готовят совместно с Королевской оперой Версаля и ансамблем барочной музыки Le Poeme Harmonique.

Премьера оперы состоялась в 1683 году в Версальском дворце во Франции. Лирическая трагедия была посвящена приезду короля Людовика XIV в Версаль. В основе сюжета - произведение древнеримского поэта Овидия «Метаморфозы». Для российской сцены это произведение новое. Ни один театр еще не брался за ее постановку. Бенджамин Лазар сохранит аутентичность трагедии Люлли, но предаст ей современное звучание. В составе исполнителей оперы будут приглашённые и пермские артисты. На главную партию приглашён французский тенор Матиас Видаль. Вся опера (за исключением пролога) будет исполняться на старофранцузском языке. Премьера «Фаэтона» состоится в Перми 14, 15, 17 и 18 марта. Затем спектакль покажут в Королевской опере Версаля в мае и июне этого года. Опера будет включена в репертуар пермского театра.



