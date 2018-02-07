«Взгляд Победы»: фотосессия для ветеранов

В Перми стартовал фотопроект "Взгляд Победы". В течение недели профессиональные фотографы бесплатно будут снимать ветеранов Великой Отечественной войны, затем работы передадут участникам акции. Где можно будет увидеть снимки?

Правильно выставленный свет, улыбка - и художественный портрет готов. Фотопроект «Взгляд Победы» посвящен 75-й годовщине Сталинградской битвы. Для Лидии Гурьяновой это первая в жизни профессиональная фотосессия. У педагога с 50-летнем стажем, конечно, много снимков в семейном альбоме, но именно эти будут одни из самых ценных.

Про таких людей, как Лидия Гурьянова, говорят «Дети войны». Когда отец ушел на фронт, ей было всего 2 года. После победного 1945-го было тяжело, рассказывает ветеран. Таких излишеств как сейчас и представить себе нельзя было.

Лидия Гурьянова, ветеран труда: "На муку, сахар стояли родители ночами. Однажды я потеряла карточки на хлеб, и вся наша семья сидела голодом".

По словам авторов проекта, фотоссесия для ветеранов - это способ выразить слова благодарности за их великий подвиг.

Юрий Шарапов, автор проекта «Взгляд Победы»: "Для ветеранов каждая фотография уникальная и особенная. Мы хотим сделать для них профессиональные, качественные снимки, распечатать и подарить ветеранам".

Сегодня для того чтобы сделать снимок, нужно всего лишь иметь под рукой смартфон. Но для старшего поколения все это - другая вселенная, для них одна художественная фотография будет дороже тысячи, сделанных на телефон.

Неважно, что в зале нет участников главного переломного сражения Великой Отечественной войны. События прошлых лет оставили у каждого в душе свой отпечаток.

Фотоработы будут безвозмездно переданы всем участникам акции и их родственникам. Посмотреть на результат смогут все желающие. Портретная галерея будет размещена в социальной сети на странице группы проекта «Взгляд Победы».