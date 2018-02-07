Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Школьник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницы

Артисты готовятся к премьере «Фаэтона» →

«Взгляд Победы»: фотосессия для ветеранов

смотреть видео

ветеран

В Перми стартовал фотопроект "Взгляд Победы". В течение недели профессиональные фотографы бесплатно будут снимать ветеранов Великой Отечественной войны, затем работы передадут участникам акции. Где можно будет увидеть снимки?

Правильно выставленный свет, улыбка - и художественный портрет готов. Фотопроект «Взгляд Победы» посвящен 75-й годовщине Сталинградской битвы. Для Лидии Гурьяновой это первая в жизни профессиональная фотосессия. У педагога с 50-летнем стажем, конечно, много снимков в семейном альбоме, но именно эти будут одни из самых ценных.

Про таких людей, как Лидия Гурьянова, говорят «Дети войны». Когда отец ушел на фронт, ей было всего 2 года. После победного 1945-го было тяжело, рассказывает ветеран. Таких излишеств как сейчас и представить себе нельзя было.

Лидия Гурьянова, ветеран труда: "На муку, сахар стояли родители ночами. Однажды я потеряла карточки на хлеб, и вся наша семья сидела голодом".

По словам авторов проекта, фотоссесия для ветеранов - это способ выразить слова благодарности за их великий подвиг.

Юрий Шарапов, автор проекта «Взгляд Победы»: "Для ветеранов каждая фотография уникальная и особенная. Мы хотим сделать для них профессиональные, качественные снимки, распечатать и подарить ветеранам".

ветераны

Сегодня для того чтобы сделать снимок, нужно всего лишь иметь под рукой смартфон. Но для старшего поколения все это - другая вселенная, для них одна художественная фотография будет дороже тысячи, сделанных на телефон.

Неважно, что в зале нет участников главного переломного сражения Великой Отечественной войны. События прошлых лет оставили у каждого в душе свой отпечаток.

Фотоработы будут безвозмездно переданы всем участникам акции и их родственникам. Посмотреть на результат смогут все желающие. Портретная галерея будет размещена в социальной сети на странице группы проекта «Взгляд Победы».

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 07.02.2018 в 16:53 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Школьник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницы

В России проверят качество коньяка

СК: О нападениях в школах знали, но не верили

Пермь. Новости культуры 06.02.2018

В пермских МФЦ образовались очереди

В ОНФ обсудили сокращение санитарок

Два часа - полёт нормальный

Открытые инновации: «Сколково» в поисках лучших стартап-проектов

Бесплатные катки бьют рекорды посещаемости

Ученики Хабенского выпустили новый спектакль


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Школьник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницы

Артисты готовятся к премьере «Фаэтона» →

Обратите внимание

в Перми

Пермь обогнала Екатеринбург и Казань в рейтинге Гринпис

Гринпис России обнародовал рейтинг городов по доступности пунктов раздельного сбора мусора для населения.
читать07.02.2018 в 18:11
Метки: в Перми, В России, Общество

Артисты готовятся к премьере «Фаэтона»

В марте Пермский театр оперы и балета представит зрителям премьеру — оперу Жана-Батиста Люлли «Фаэтон».
смотреть видео читать07.02.2018 в 17:32
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Взгляд Победы»: фотосессия для ветеранов

Фотопроект «Взгляд Победы» посвящен 75-й годовщине Сталинградской битвы.
смотреть видео читать07.02.2018 в 16:53
Метки: в Перми, Общество, Культура

Школьник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницы

Мальчик, пострадавший при резне в 127-й школе, выписан из Московского НИИ глазных болезней.
смотреть видео читать07.02.2018 в 16:05
Метки: в Перми, Общество

На базе исторического парка заработает «Открытая библиотека»

Открытая площадка организована по принципу буккроссинг.
читать07.02.2018 в 15:46
Метки: в Перми, Общество, Культура

В России

Пермь обогнала Екатеринбург и Казань в рейтинге Гринпис

Гринпис России обнародовал рейтинг городов по доступности пунктов раздельного сбора мусора для населения.
читать07.02.2018 в 18:11
Метки: в Перми, В России, Общество

В России проверят качество коньяка

Эксперты закупят коньяк около 50 торговых марок, произведенных в России, Франции, Грузии, Молдове и Армении.
смотреть видео читать07.02.2018 в 15:24
Метки: в Перми, В России, Экономика

СК: О нападениях в школах знали, но не верили

Обо всех трех нападениях в российских школах было известно заранее, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
смотреть видео читать07.02.2018 в 15:02
Метки: в Перми, В России, Происшествия, Преступления

Первой русской радиограмме исполнилось 118 лет

6 февраля 1900 года Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.
читать07.02.2018 в 14:14
Метки: в Перми, В России, Общество

Год на посту губернатора

Исполнился ровно год с момента назначения Максима Решетникова главой Пермского края.
читать07.02.2018 в 12:24
Метки: в Пермском крае, В России, Власть
Лента новостей RSS каналы

Пермь обогнала Екатеринбург и Казань в рейтинге ГринписПермь обогнала Екатеринбург и Казань в рейтинге Гринпис

Вести Кудымкар 07.02.2018Вести Кудымкар 07.02.2018

Артисты готовятся к премьере «Фаэтона»Артисты готовятся к премьере «Фаэтона»

Все на лыжню!Все на лыжню!

«Взгляд Победы»: фотосессия для ветеранов«Взгляд Победы»: фотосессия для ветеранов

Коми-пермяки раскрывают секреты набойкиКоми-пермяки раскрывают секреты набойки

Школьник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницыШкольник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницы

На базе исторического парка заработает «Открытая библиотека»На базе исторического парка заработает «Открытая библиотека»

В России проверят качество коньякаВ России проверят качество коньяка

СК: О нападениях в школах знали, но не верилиСК: О нападениях в школах знали, но не верили

Голосуй там, где удобноГолосуй там, где удобно

Первой русской радиограмме исполнилось 118 летПервой русской радиограмме исполнилось 118 лет

В Карагайском районе горела пилорамаВ Карагайском районе горела пилорама

В Прикамье будут развивать массовый спортВ Прикамье будут развивать массовый спорт

Год на посту губернатораГод на посту губернатора

Пермь. Новости культуры 06.02.2018Пермь. Новости культуры 06.02.2018

В пермских МФЦ образовались очередиВ пермских МФЦ образовались очереди

В ОНФ обсудили сокращение санитарокВ ОНФ обсудили сокращение санитарок

Два часа - полёт нормальныйДва часа - полёт нормальный

Документы в туалете: За что уволили главврача Кочевской больницыДокументы в туалете: За что уволили главврача Кочевской больницы

Открытые инновации: «Сколково» в поисках лучших стартап-проектовОткрытые инновации: «Сколково» в поисках лучших стартап-проектов

Бесплатные катки бьют рекорды посещаемостиБесплатные катки бьют рекорды посещаемости

Вести Кудымкар 06.02.2018Вести Кудымкар 06.02.2018

Ученики Хабенского выпустили новый спектакльУченики Хабенского выпустили новый спектакль

Пермь начинает подготовку к большому юбилеюПермь начинает подготовку к большому юбилею

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru