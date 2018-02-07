Школьник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницы
Мальчик, пострадавший при резне в 127-й школе, выписан из Московского НИИ глазных болезней. 10-летний школьник поступил с ранением глаза. Врачам удалось полностью восстановить глаз и сохранить его анатомическое строение.
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