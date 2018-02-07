В России проверят качество коньяка

Роскачество проверит качество коньяка в нескольких регионах России, в число которых попал и Пермский край. Как сообщается на сайте организации, исследование проводится по поручению вице-премьера правительства Александра Хлопонина. Эксперты закупят коньяк около 50 торговых марок, произведенных в России, Франции, Грузии, Молдове и Армении. Специалисты протестируют коньяк по показателям безопасности и подлинности, органолептическим и физико-химическим показателям - таким как крепость, массовая концентрация сахаров, наличие токсичных элементов. Сообщается, что анонимные закупки уже начались.