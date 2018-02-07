СК: О нападениях в школах знали, но не верили

Обо всех трех нападениях в российских школах, в том числе и пермской, было известно заранее. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на коллегии ведомства, - сообщает «Интерфакс». Напомним, 15 января в школе №127 двое вооруженных подростков напали на учительницу и детей четвертого класса. После этого аналогичные случаи произошли в Улан-Удэ и в Челябинске. Заявлено, что подобные дела должны быть на особом контроле следователей. Также необходимо добиваться реального устранения причин и условий данных преступлений и своевременно привлекать к ответственности должностных лиц, не обеспечивших должную безопасность в учебном заведении.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ: «Я обращаю внимание, что во всех трёх случаях нападений об этом было известно. Я отвечаю за свои слова. Известно администрации школы, учителям, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили».