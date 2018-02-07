Пермь. Новости культуры 06.02.2018

Темы выпуска:

- Камерный театр «КТО», созданный полтора года назад выпускниками Пермского института искусства и культуры, расширился и обрел новую сцену.

- Дети помогают детям. Студия творческого развития «Оперение»,созданная Народным артистом России Константином Хабенским , присоединилась к благотворительной акции по сбору средств на лечение детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

- В интерактивном зале Пермской краевой библиотеки имени Горького открылась выставка плакатов "Один мяч - тысячи историй. Футбол в Германии".

- В Перми стартовал фотопроект «Взгляд Победы», посвященный 75-й годовщине Сталинградской битвы.