Пермь. Новости культуры 06.02.2018
Темы выпуска:
- Камерный театр «КТО», созданный полтора года назад выпускниками Пермского института искусства и культуры, расширился и обрел новую сцену.
- Дети помогают детям. Студия творческого развития «Оперение»,созданная Народным артистом России Константином Хабенским , присоединилась к благотворительной акции по сбору средств на лечение детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
- В интерактивном зале Пермской краевой библиотеки имени Горького открылась выставка плакатов "Один мяч - тысячи историй. Футбол в Германии".
- В Перми стартовал фотопроект «Взгляд Победы», посвященный 75-й годовщине Сталинградской битвы.
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