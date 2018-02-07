В пермских МФЦ образовались очереди

Технологии упрощают, но не сразу. Причиной очередей в пермских МФЦ стал новый программный продукт Росреестра. То, что в идеале напротив должно упростить жизнь чиновников и граждан.

В часы пик в центральном МФЦ многолюдно. Татьяна Середкина пришла получить выписку из Росреестра. Талон определил 55-е место в очереди. По приблизительным подсчетам женщины ожидание составит не меньше часа.

В многофункциональных центрах края, как впрочем, и во всей стране внедряют новое программное обеспечение. Сотрудников обучают работать с улучшенной системой, чтобы в будущем еще быстрее обрабатывать обращения клиентов.

Программа новая, и порой выдает некоторые ошибки во время работы, которые не проявлялись при тестировании. Специалисты уверяют - с окончанием адаптации сотрудников к программному обеспечению закончатся и очереди. Кроме того, в течение 2017 года планомерно закрывались офисы кадастровой палаты, и их функционал перешел к МФЦ - поток граждан увеличился, как и время ожидания.

Айгуль Ахмарова, начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "Совместно с Росреестром мы прилагаем все усилия для того, чтобы наладить работу специалистов в новом программном комплексе и сократить время обслуживания заявителей. Для сокращения очередей в наиболее загруженные филиалы направляются дополнительные специалисты. Нормализовать работу филиалов планируется в ближайшее время".

Объявления о том, что возможно клиентам придется подождать чуть дольше, чем они привыкли, висят на входе в МФЦ и в самом помещении. Здесь же информационное табло с указанием адресов всех филиалов и не только.

Чтобы не стоять в очереди, прежде чем отправиться в МФЦ достаточно зайти на их официальный сайт. Здесь в режиме онлайн показано, какое количество человек в очереди находится в каждом филиале. Вот, например, Свердловский-2 на Бригадирской, 8 - в очереди 1 человек.