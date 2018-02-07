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В пермских МФЦ образовались очереди →

В ОНФ обсудили сокращение санитарок

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ОНФ

На совещании регионального отделения Общероссийского народного фронта обсудили обращение работников краевого детского санатория для больных туберкулёзом «Росинка». Здесь 23 санитарам предложили перейти на другие ставки, преимущественно в должность уборщиков помещений с более низкой зарплатой. При этом уход за маленькими пациентами должны разделить между собой медсестры, либо этим будут заниматься новоиспеченные уборщицы. Четыре работника от такого расклада отказались, и 9 февраля их ждет сокращение.

Лариса Тарасова, санитарка ГБУЗ Пермского края «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом №7 «Росинка»: "Я буду уборщицей, я буду мыть полы. Ребенок сходил. И я побегу за медсестрой, которая в это время раздает таблетки, или воспитателем, который оставит 24 ребенка?! Нет, конечно! А ведь будут такие, потому что скажут: я уборщица, я не буду убирать. И что?".

Ряд представителей ОНФ назвали такие перестановки фиктивными. В ходе обсуждения был выдвинут ряд предложений, в том числе рассмотреть систему доплаты и дать возможность санитарам переучиться на должности младших медицинских работников. По словам министра здравоохранения, такая реформа необходима для повышения качества обслуживания больных, и ее уже не остановить.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: "Есть юридическая основа, которая запущена, которую нельзя приостановить. В плане обсуждения функциональных обязанностей мы готовы обсудить, но в плане - давайте мы сейчас все остановим, потом когда-нибудь решим – с этим мы не согласны". 

Метки: в Пермском крае, В России, Общество, Здоровье

Опубликовано: 07.02.2018 в 11:05 в рубрике - Вести Пермь

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В пермских МФЦ образовались очереди →

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