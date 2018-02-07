Два часа - полёт нормальный

Заявка на российский рекорд была сделана в Перми. Речь о длительности нахождения человека в устройстве под названием аэротруба. Фактически это было два часа свободного падения. Сама аэротруба новая, от прежних отличается улучшенными характеристиками.

Несколько минут - полёт нормальный. Сергей приехал из Москвы на презентацию новой аэротрубы, чтобы оценить возможности и обсудить с разработчиками перспективы совместной работы.

Сергей Черношей: "Интересное направление! Вообще, развивается в России".

Это демонстрация возможностей и предложение от компании «Freefly Technology» - для российских инвесторов, которые готовы вкладываться в спортивно-развлекательную индустрию.

Виктор Козлов, директор компании Freefly Technology: "Есть большое количество инвесторов, людей, которые ищут, куда инвестировать деньги. Отличная возможность, отличный тренд, это бизнес, связанный с аэродинамическими трубами".

Потоки воздуха движутся вверх со скоростью до 85 метров в секунду. Это даёт возможность, например, имитировать свободное падение при парашютном прыжке. Такую трубу можно использовать в развлекательных целях, для тренировок парашютистов или подготовки военных.

Масштабы этой конструкции впечатляют. Высота только прозрачной части, где можно парить самому или наблюдать, как это делают другие, составляет шесть метров.

Изготовленные до этого уже нашли свое применение - одна в Перми, а вторую Николай установил в Екатеринбурге. Сам он парашютист и сделал ставку на интерес людей к активному времяпровождению.

Николай Чичканов, предприниматель: "Поток людей постоянно увеличивается, по плану всё идёт, народу нравится, а это не может не нравиться! Все, кайфуют, как говорится!".

Полёты в аэротрубе - это признанный вид спорта. В прошлом году, например, прошёл первый российский чемпионат по аэротрубным дисциплинам. Так что есть куда расти, что и демонстрирует новая аэротруба.

Роман Плетнёв, директор компании АКМ-Авиа: "И количественно, и качественно, по целому ряду параметров. Это вообще новая для нас труба, серьёзного класса. Диаметр полётной зоны три метра, это хороший, серьёзный показатель".

Как часть презентации - заявка на рекорд по длительности нахождения в аэротрубе. Два часа Виктор Козлов и его коллега Сергей Дмитриев парили в воздухе. В присутствии судьи российской Федерации парашютного спорта Вадима Ниязова процесс зафиксировали на видео и отправили заявку в Книгу рекордов России.