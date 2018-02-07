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Открытые инновации: «Сколково» в поисках лучших стартап-проектов

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В Перми стартовал этап самого крупного в России конкурса по поиску перспективных инновационных проектов «Open Innovations Startup Tour». Это продукты или технологии, позволяющие улучшить, удешевить или упростить жизнь людей.

В стартап туре «Открытые инновации» участвуют более сотни проектов. И эффективная система отопления от Александра Логинова здесь только один пример, как можно экономить деньги на ЖКХ.

Александр Логинов, директор компании «Смарт-климат систем»: "Трубка находится в панели под металлическим листом. Он выполняет роль теплоотражательного экрана. За счет этого температура быстро распространяется по всей поверхности".

Рядом полноценный 3D-принтер, полностью собранный в Перми. По характеристикам ничем не уступает зарубежным аналогам, разве что значительно дешевле в эксплуатации.

3д-принтер

Дмитрий Шумков, руководитель компании "Шоу-дизайн": "Наша главная отличительная особенность в том, что мы не стесняемся писать для них самостоятельное программное обеспечение, что дает нам возможность внедрения таких функций, которых нет ни у кого".

При этом не все проекты здесь рассчитаны на немедленное извлечение прибыли. Летательный аппарат на воздушных шарах - то ли из сказки, то ли из будущего - позиционирует себя исключительно как детская игрушка для развития координации движения.

Стартап тур - конкурс, организованный фондом «Сколково» в поисках лучших инновационных проектов по всей стране. Первый тур на этот раз проходит в Перми. И не зря, ведь именно Пермский край сегодня входит в топ-10 регионов с развитой цифровой экономикой.

Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»: "Даже если просто взглянуть на презентационный материал компаний, и сравнить с тем, что было 4 год назад - реально, как будто день и ночь".

все происходит здесь

На конкурсе не просто находят новые идеи, здесь учат искать инвесторов и ставить перед компанией самые амбициозные цели. Все два дня в технопарке читают лекции лучшие бизнес-тренеры.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Правильный инвестор - это не только деньги. Это иной уровень развития, это выход на новые рынки, это доступ к каким-то новым технологиям, это возможность расширить свое присутствие. И стартап тур Сколковский тем и уникален, что это не только возможность привлечь деньги, это больше, чем деньги".

Победители пермского конкурса уже летом поедут в Москву для участия в федеральном этапе, а в качестве материального стимула получат дополнительные средства на продвижение проекта - от 300 тысяч до 9 миллионов рублей. 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Наука и техника, В России, Экономика, Деньги

Опубликовано: 07.02.2018 в 09:42 в рубрике - Вести Пермь

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