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Бесплатные катки бьют рекорды посещаемости

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Расчет на массовый спорт оказался верен. Бесплатные муниципальные катки в Перми побили все рекорды посещаемости. Три дня в неделю с 20.00 до 22.00 часов деньги за выход на лед здесь не берут. Инициатива власти увеличила количество посетителей сразу в три раза.

Ледовый каток "Юность" вмещает 2000 человек, а к прокату готов предложить 700 пар коньков. В минувшие выходные все эти коньки были разобраны. Все потому, что на семи городских катках по вторникам, пятницам и воскресеньям выход на лед бесплатный. 

 

Адреса бесплатных катков:

 

  • Гайва (улица Карбышева 52/1)
  • Прикамье (улица Ласьвинская, 1)
  • Юность (улица Революции, 27)
  • Фаворит (улица Репина, 67б)
  • Спутник (улица Мензелинская, 17)
  • Победа (улица Обвинская, 9)
  • Молния (улица Волховская, 26)

 

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми, рассказала: "Мы посмотрели, в декабре у нас порядка 700 посещений было в течение дня. Сейчас 2200 это за воскресенье, то есть почти в три раза у нас выросло количество посещений".

Проект, инициированный главой региона Максимом Решетниковым, получил название «Ледовый сезон» и стал частью фестиваля «Пермский период. Новое время». Смысл «Ледового сезона» в том, чтобы увеличить число занимающихся спортом и повысить его доступность.

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 07.02.2018 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

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