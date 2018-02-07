Бесплатные катки бьют рекорды посещаемости

Расчет на массовый спорт оказался верен. Бесплатные муниципальные катки в Перми побили все рекорды посещаемости. Три дня в неделю с 20.00 до 22.00 часов деньги за выход на лед здесь не берут. Инициатива власти увеличила количество посетителей сразу в три раза.

Ледовый каток "Юность" вмещает 2000 человек, а к прокату готов предложить 700 пар коньков. В минувшие выходные все эти коньки были разобраны. Все потому, что на семи городских катках по вторникам, пятницам и воскресеньям выход на лед бесплатный.

Адреса бесплатных катков:

Гайва (улица Карбышева 52/1)

Прикамье (улица Ласьвинская, 1)

Юность (улица Революции, 27)

Фаворит (улица Репина, 67б)

Спутник (улица Мензелинская, 17)

Победа (улица Обвинская, 9)

Молния (улица Волховская, 26)

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми, рассказала: "Мы посмотрели, в декабре у нас порядка 700 посещений было в течение дня. Сейчас 2200 это за воскресенье, то есть почти в три раза у нас выросло количество посещений".

Проект, инициированный главой региона Максимом Решетниковым, получил название «Ледовый сезон» и стал частью фестиваля «Пермский период. Новое время». Смысл «Ледового сезона» в том, чтобы увеличить число занимающихся спортом и повысить его доступность.