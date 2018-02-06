Ученики Хабенского выпустили новый спектакль

Студия творческого развития "Оперение", созданная в Перми Народным артистом России Константином Хабенским, присоединилась к благотворительной акции по сбору средств на лечение детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. На сцене Театра-Театра ребята показали спектакль "Чайка внутри нас" по мотивам произведения Ричарда Баха. Театральный марафон, посвященный Всемирному дню борьбы с раком, прошел еще в 11 городах, где работают такие же творческие студии. В Перми, по предварительным подсчетам, удалось собрать порядка 170 тысяч рублей. Все средства будут переведены в фонд Константина Хабенского.

Вячеслав Чуистов, художественный руководитель студии творческого развития детей «Оперение»: "Это болезнь, с которой необходимо бороться, потому что нет, наверное, ни одной семьи, которую как-то это бы не затронуло – знакомые, знакомые знакомых – но каждый знает, что это страшная и чудовищная болезнь. Если наш вклад немножко приблизит победу над этой бедой, то мы бесконечно рады. Я думаю, что так оно и есть".