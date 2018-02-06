Грипп: В крае более 30 тысяч заболевших

Количество заболевших гриппом и простудой в Прикамье перевалило за 30 тысяч, из них почти половина – жители Перми. Такие цифры сегодня озвучили в региональном Роспотребнадзоре. Эпидемиологический порог пока превышен незначительно, поэтому карантин в школах и детских садах ввели не на всех территориях. На неделю закрыты образовательные учреждения Чернушинского, Еловского, Уинского, Осинского, Октябрьского районов и Лысьвенского городского округа.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Ограничительные мероприятия вводятся локально, предписаниями главных государственных санитарных врачей, по административным территориям. По Перми пока необходимости тотального закрытия всех школ мы не видим, но за ситуацией наблюдаем. И эта мера, я думаю, будет в любом случае введена".