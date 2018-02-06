Снегопады изменили планы пермяков

Хотя сильные снегопады до Прикамья не дошли, многим пермякам пришлось срочно менять свои планы. Задержалось несколько авиарейсов из Москвы и обратно.

В международном аэропорту Пермь накануне из-за погодных условий задержали сразу три утренних рейса. Все они вылетают или возвращаются из Москвы из аэропорта Шереметьево.

Из-за сильного снегопада, который шел в течение нескольких дней в Москве и продолжал идти утром, столичные аэропорты отменили больше 200 рейсов. В Перми задержали три утренних вылета.

Рейсы принадлежат компании «Аэрофлот». Сразу после задержки все пассажиры - это больше 300 человек - были обеспечены горячим питанием. "Повезло" прикамской сборной по тхэквондо. Если бы задержка продлилась дольше, они могли бы опоздать на российские соревнования.

Уже после часа основные последствия снегопада в Москве были ликвидированы. И только после этого была объявлена регистрация на рейс. Проблема решилась уже после часа. Тогда же была объявлена регистрация на первый рейс, который летит в Москву.