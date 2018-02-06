Пермяки проходят тест на наличие онкозаболеваний
В пермских поликлиниках начали проводить анкетирование по выявлению рака на ранних стадиях. Бланк состоит из 13 вопросов, где нужно выбрать положительный или отрицательный ответ. Тут же написаны и рекомендации, какого рода обследование стоит пройти, и к какому врачу обратиться. Анкеты будут раздавать до 9 февраля. В эти же дни пермяки смогут посетить и школы здоровья, которые откроются во всех больницах города. Узнать их расписание можно, обратившись в поликлинику по месту прикрепления.
Марина Другова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пермского края: "Человек должен быть осведомлен о симптомах, которые говорят о том, что в организме не все в порядке. Человек должен быть мотивирован на обращение к врачу при первых появлениях этих симптомов. В-третьих, знать новейшие рекомендации, в каком возрасте какие анализы и исследования необходимо сдать".
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