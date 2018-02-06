Женский баскетбол: В Перми сыграют сборные России и Албании
Российская Федерация Баскетбола объявляет о начале продажи билетов на отборочный матч женского чемпионата Европы-2019 между сборными России и Албании, который пройдет 14 февраля в Пермском Универсальном дворце спорта «Молот». Начало игры в 19:30 часов.
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