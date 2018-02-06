Пермь. Новости культуры 05.02.2018

Главные темы выпуска:

-В Москве в Кремлевском дворце прошел единственный показ спектакля "Щелкунчик" Пермского театра оперы и балета. В главных партиях – звездный дуэт - Наталья Осипова и Никита Четвериков.

-В Перми в двадцатый раз открылась международная выставка - продажа живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-Пермь».

-В минувшие выходные Прикамье присоединилось к патриотической акции «Россия в моем сердце!». Она прошла в Перми под девизом «Вместе за сильную Россию».

-На пермской набережной сменилась светомузыкальная инсталляция.

-В школе Мастерград стартовал конкурс дизайн-проектов «Идеи, преображающие города».