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← Пермь. Вести Спорт 05.02.2018

Женский баскетбол: В Перми сыграют сборные России и Албании →

Пермь. Новости культуры 05.02.2018

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Новости культуры

Главные темы выпуска:

-В Москве в Кремлевском дворце прошел единственный показ спектакля "Щелкунчик" Пермского театра оперы и балета. В главных партиях – звездный дуэт - Наталья Осипова и Никита Четвериков.

 

-В Перми  в двадцатый раз открылась международная выставка - продажа живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-Пермь».

-В минувшие выходные Прикамье присоединилось к патриотической акции «Россия в моем сердце!». Она прошла в Перми под девизом «Вместе за сильную Россию».

 

-На пермской набережной сменилась светомузыкальная инсталляция.

-В школе Мастерград стартовал конкурс дизайн-проектов «Идеи, преображающие города».

 

 

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.02.2018 в 14:13 в рубрике - Вести Пермь

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Пермь. Вести Спорт 05.02.2018

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← Пермь. Вести Спорт 05.02.2018

Женский баскетбол: В Перми сыграют сборные России и Албании →

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