Пермь. Вести Спорт 05.02.2018
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Играешь в футбол - учи немецкий, и наоборот. В интерактивном зале Пермской краевой библиотеки имени Горького открылась выставка плакатов "Один мяч - тысячи историй. Футбол в Германии".
Российская Федерация Баскетбола объявляет о начале продажи билетов на отборочный матч женского чемпионата Европы-2019 между сборными России и Албании.
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