В Перми началась регистрация на гонку «Лыжня России - 2018». Она состоится 10 февраля на территории комплекса «Пермские медведи». Принять участие в ней может каждый. Возрастных ограничений нет. Ожидается, что в этом году на старт выйдут более 10 тысяч участников из Перми и края. Они пробегут на выбор 3, 5 километров, а также 2018 метров.

Юрий Санников: "Я всю жизнь бегаю. И на лыжах, и бегом. Здоровье. У меня друзья на лыжах бегают, мы с ними соревнуемся".

Подать заявку на участие можно до 9 февраля включительно во Дворце спорта «Орленок» с 14.00 до 20.00 часов и в крупных спортивных магазинах города. Также можно пройти и электронную регистрацию на сайте Министерства спорта Пермского края. Для этого в разделе «Мероприятия» необходимо заполнить заявку и получить свой идентификатор. Организаторы обращают внимание, что перед стартом регистрации не будет. Без нее принять участие в гонке не получится.