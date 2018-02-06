Ложная тревога: карантин по гриппу пока не объявлен

Ложная тревога. Сообщение о введении карантина по гриппу в Перми оказалась фальшивкой. Но не все так просто. Карантин по гриппу в Перми пока объявлять не будут. Закрывают лишь отдельные классы школ. Однако в территориях края эпидемия оказалась куда серьезнее.

В детском саду сейчас каждое утро начинается одинаково. Строгий фильтр обязателен для всех. В первую очередь смотрят на температуру и общее состояние ребенка. А вот для профилактики предпочитают использовать традиционные средства: чеснок в спальне, в группе, в раздевалке.

В школьное расписание сезон гриппа и простуды не внес пока никаких особенных изменений. Объявлять ли карантин, для каждого класса решение принимается индивидуально.

Карантин в классе объявляют, когда заболевает пятая часть учащихся. В 33-й гимназии от занятий уже освободили 2Е и 3А. Впрочем, старшеклассники знают, что полноценных каникул бюллетень все равно не дает.

Александр Поздеев, Станислав Иванов: "Даже если закроют школу на карантин, задания будут поступать через электронные дневники, нам придется их выполнять. И, как правило, в период карантина заданий намного больше и они сложнее".

Тем не менее, видимо, в надежде все-таки не пойти на уроки, в социальных сетях неизвестные разместили подделку новости от агентства «Текст» о введении всеобщего карантина в Перми. Информация оказалась недостоверной. В городе сейчас не учатся учащиеся только 38 классов. Учителя при этом продолжают работать.

В целом по краю количество заболевших гриппом и простудой перевалило за 30 тысяч человек. Карантин вводят пока только на отдельных территориях. С сегодняшнего дня на неделю закрыты образовательные учреждения Чернушинского, Еловского, Уинского, Осинского, Октябрьского районов и Лысьвенского городского округа. Штамм вируса уже знаком жителям.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Этот вирус циркулирует уже на протяжении многих лет с 2009 года. Население с ним уже встречалось. И именно этот вариант вируса, который присутствовал в вакцинах, он и циркулирует".

Как показывают ежедневные подсчеты, количество заболевших пока только растет. И в этой ситуации эпидемиологи советуют еще раз подумать о профилактике и ни в коем случае не заниматься самолечением, при первых же симптомах обращаться к врачу.