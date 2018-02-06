Что антициклон грядущий нам готовит?

Циклон «Лотти», родина которого Балканы, добрался и до северо-запада Пермского края. Из-за активности циклона центральные регионы страны накануне завалило снегом, было отменено около полусотни авиарейсов из столицы, на дорогах образовывались километровые пробки. В данный момент циклон ослабел, осадки ожидаются в пределах 20 миллиметров по северу края. А к выходным в Пермь придет антициклон с Южного Урала. От него специалисты ждут небольшого снижения температуры до 13-18 градусов и подходящей обстановки для прогулок.

Андрей Шихов, инженер ГИС-Центра ПГНИУ: "Уже световой день у нас увеличивается, соответственно, днем будет достаточно тепло. Благоприятная погода ожидается в день проведения «Лыжни России», в следующие выходные. Скорее всего, будет малооблачно и не слишком морозно".