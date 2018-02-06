Для занятий массовым спортом создают все условия. В Пермском крае объявлен новый проект. Суть в том, чтобы в полной мере использовать возможности крупных школ для детей и не только.

Чем больше детей занимаются в секциях, тем больше шансов у тренеров разглядеть перспективных и талантливых ребят.

«От веселых стартов до олимпийских вершин» - по такому принципу будет работать новый спортивный проект Пермского края. Стартует он уже 1 марта, и в первую очередь будет направлен на развитие массового спорта, площадкой для которого станут в том числе школьные стадионы.

Суть проекта в том, чтобы на базе отдельно взятых крупных школ создать центры, где могли бы заниматься не только школьники, но и все желающие. Об этом говорили на втором заседании Совета по физической культуре и спорту.

Одна из задач набрать команду педагогов, тренеров и просто инициативных людей, готовых проводить и организовывать занятия для пермяков. Естественно, не на безвозмездной основе. В текущем году на массовый спорт выделено на 150 миллионов рублей больше, чем в предыдущие годы. Теперь эта сумма составляет 272 миллиона. Из них – 72 млн – на проведение массовых соревнований.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Здесь у нас главная цель - это вовлечение населения края, как взрослых, так и детей к занятиям спортом. Для этого необходимо решить три основные задачи - привести в порядок всю имеющуюся в крае спортивную инфраструктуру для массового спорта, обеспечить ее доступность для населения, там, где нужно, спортивные объекты достроить".

Уделив достаточно внимания спорту массовому, на совете было принято решение создать еще одну рабочую группу, которая займется решением вопросов в профессиональном спорте. А значит у мастеров появится еще больше возможностей завоевать самые высшие награды.