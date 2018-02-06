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В Пермском Цирке - медведи-канатоходцы

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медведь

8 метров над цирковой ареной. Именно на такой высоте в Перми по канату прошли медведи. Этот трюк – часть новой цирковой программы. Как утверждают организаторы, в мире его повторить никто не может. Чем еще собираются удивлять?

Уникальный трюк. Подобное в мире не делает никто. Медведь на высоте почти 8 метров свободно шагает по канату. Внизу его страхует Александр Иванов - заслуженный артист России. Благодаря этому номеру его уже успели назвать - «укротитель медведей».

Александр Иванов, заслуженный артист России: "Мы нашли такой метод. Сначала на маленькой высоте - буквально полметра. Все осваивается на этой маленькой высоте. Если вы сразу поднимете его под купол цирка, медведь, конечно, испугается".

Под куполом акробатические этюды исполняют не только животные. В новой программе Пермского цирка - «Медведи канатоходцы», за каждым номером зрители следят затаив дыхание. Акробат спускается вниз по натянутой струне и жонглирует мячом - этот трюк занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Мария Сумишевская, директор Пермского цирка: "Повезло пермским зрителям, они только отработали в Санкт-Петербурге и прямо оттуда приехали в Пермь".

Самые беспокойные подопечные, которые сопровождают все цирковое действо, это обезьяны. На манеже они выступают втроем, хотя есть и четвертый - самый молодой участник труппы, но он еще только готовится выйти на сцену.

Животные на манеже появляются постоянно. Это и великолепные лошади, дрессированные обезьяны, которые передвигаются на ходулях, и собаки и даже кошки. Труппу последних собирали на улицах российских городов.

Ольга Воложанина, дрессировщик: "Сима у нас из Нижнего Новгорода, Мотя - из Хабаровска, Рикки – с Иркутска, Мила - с Красноярска".

Первое премьерное представление новой программы Пермского цирка проходило больше трех часов, и даже после его завершения публика долго не отпускала артистов.

В этом месяце пройдут 15 представлений - в выходные и праздничные дни, так что у жителей Перми и гостей края есть время насладиться красивым и поистине уникальным зрелищем.

Артём Казин

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.02.2018 в 10:06 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми стартовал фотопроект «Взгляд Победы»

От веселых стартов - до олимпийских вершин →

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