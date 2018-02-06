В Перми стартовал фотопроект «Взгляд Победы»
В Перми стартовал фотопроект «Взгляд Победы», посвященный 75-й годовщине Сталинградской битвы. По задумке авторов, ветеранов Великой Отечественной войны будут снимать профессиональные фотографы. Для этого будет развернута передвижная фотостудия. Художественные фотоработы участники акции их родственники получат бесплатно. Чтобы поучаствовать в проекте, нужно обратиться в районные Советы ветеранов Перми. Съёмки будут проходить до 13 февраля.
Юрий Шарапов, автор проекта «Взгляд Победы»: "В первую очередь мы делам их для ветеранов, мы хотим, чтобы они были распечатаны и переданы им, и их родственникам. Также мы будем передавать снимки в Советы ветеранов, и выложим их в нашей группе ВКонтакте".
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