Еще одна неделя в Пермском крае началась с трагического ЧП. Двое детей погибли на пожаре в Кунгурском районе. После этого здесь объявили противопожарный режим. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Неделей ранее целая семья погибла в Ильинском. С начала года в списке жертв 35 человек.

Это было страшное пробуждение, вспоминает Ирина, она вместе с родителями жила в одной из квартир сгоревшего деревянного дома. Спасались, как могли, не успели взять ни вещи, ни документы.

Ирина Тазикаева: "Мама-то успела выскочить, уже потолок в сенях горел, мы с отцом вышли, ладно пластиковые окна открываются, мы через окно вышли".

Когда пожарные прибыли на место, дом сильно горел. В одной из четырёх квартир обнаружили тела двоюродных брата и сестры - 10 и 8 лет. Девочка жила с отцом, в гости к нему приехал его брат с сыном. Когда дети уснули, взрослые ушли по своим делам. А уже под утро случился пожар.

Основных версий, которые сейчас рассматриваются, три: короткое замыкание, проблемы с печным отоплением и неосторожное обращение с огнём.

Уголовное дело по факту возбудил Следственный комитет, статья – «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Сейчас предстоит разобрать несколько вопросов. Судя по всему, на поджог это не похоже, однако выводы делать пока не торопятся.

Виталий Игнатенко, руководитель Кунгурского МСО СУ СК РФ по Пермскому краю: "Тела были чистые, никаких телесных повреждений криминального происхождения на телах обнаружено не было. Дети, как спали, так и задохнулись".

Учитывая, что именно по этому направлению в территории обстановка непростая - с начала года погибло 4 человека, пожаров случилось 15, принято решение объявить в Кунгурском районе особый противопожарный режим.

Евгений Еремеев, заместитель главы Кунгурского района: "Дополнительные меры будут проводить по линии образования, будут проводиться родительские собрания в школах на предмет вопросов пожарной безопасности. Как тут одна из причин гибели, что несовершеннолетние были одни".

Кроме того, надо заниматься судьбой погорельцев, которые спаслись из огня. Сейчас в поселении людям ищут жилплощадь, всего надо дать крышу трём семьям. Одно помещение уже нашли - более чем спартанская обстановка, но пока что лучше, чем ничего.

В целом по краю ситуация тоже напряжённая - с начала года 280 пожаров, погибло 35 человек. Основными причинами таких происшествий в МЧС называют нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.