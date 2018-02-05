«Арт-Пермь»: Иди и смотри

Живопись, графика, скульптура, художественная фотография и изделия декоративно-прикладного искусства - все многообразие видов и жанров в одной выставке. Основная тема салона "Арт-Пермь" в этом году - искусство жить и любить.

Вера Каргашина,директор художественного салона «Арт-Пермь»: "Мы приложили много усилий, чтобы люди, приходя на эту выставку, почувствовали атмосферу любви, мне хочется, чтобы каждый, кто пришел сюда, взял себе молекулы искусства и привнес в свою жизнь".

Впервые на выставке представлено около 60 графических произведений из частных коллекций Европы в экспозиции «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века». Вечную тему раскрывают создатели самых известных откровенных полотен – Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле.

На юбилейную выставку «Арт-Пермь» приехало много новых участников - это художники и галереи из 30 городов России, а также из Беларуси, Армении, Грузии, Латвии, Франции и Узбекистана. Впервые в пермской выставке принимает участие галерея современного искусства «EXPO-88», в экспозиции которой представлены произведения Инны Бажутиной, Валерия Бабина и Арона Буха.

Свои работы представляет и член Союза художников России - Ася Феоктистова. Работы мастера выставляются в Лондоне, Париже, Дублине, Москве. Среди пермских участников можно выделить работы местного отделения Союза художников России, интерактивную площадку музея ПЕРММ, проект «Скворечник» Пермской государственной художественной галереи. Он рассчитан на семейную аудиторию и адаптирован для слабовидящих людей.

Известный пермякам уличный художник Александр Жунев представил на выставке свой новый арт-объект - мини-копию знаменитого портрета Есенина.

Художественный салон "Арт-пермь" будет работать всю неделю до 11 февраля.