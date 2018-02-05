Столица увидела пермского «Щелкунчика»

В Москве в Кремлевском дворце прошел единственный показ спектакля «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета. В главных партиях – звездный дуэт Наталья Осипова и Никита Четвериков. Петербург конца 19 века. Именно в то время отправил «Щелкунчика», вспомнив премьеру балета 1892 года, хореограф-постановщик Алексей Мирошниченко. В новом прочтении это не просто детская сказка, она о том, что дети вырастают.

Наталья Осипова, прима-балерина: "Действительно очень отличается от тех ролей спектаклей, которые я делала, прежде всего прочтением роли. Она более драматична, девочка более взрослая и более серьезная. И драму воспринимает в конце намного глубже".

Одна из самых известных и титулованных балерин, в прошлом солистка Большого и Михайловского театров, сейчас Наталья Осипова прима Ковент-Гарден, а с недавних пор – главная приглашенная балерина Пермского театра. Новый «Щелкунчик» был готов в рекордно короткие сроки. Репетиции шли в Перми и Петербурге. Партнеру Натальи Никите Четверикову приходилось не только преодолевать огромные расстояния, ему нужно было быть на высоте, заданной Осиповой.

Никита Четвериков, премьер Пермского театра оперы и балета: "Она привносит в каждый спектакль свою историю, и ты проживаешь спектакль совсем по-другому".