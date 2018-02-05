В Прикамье прошла конференция памяти Сергея Суханова

В Усть-Качке прошла Всероссийская конференция памяти известного кардиохирурга Сергея Суханова. Темой для обсуждения в этот раз стали «Врождённые пороки сердца в сочетании с патологией дуги аорты». В списке участников более 200 ведущих специалистов этой сферы. Прежде чем перейти к профессиональной дискуссии, участники встречи вспомнили Сергея Суханова. 2 февраля первому главврачу Пермского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии исполнилось бы 65 лет. За свою профессиональную карьеру он прооперировал более 20 тысяч человек.

Юрий Синельников, главный врач ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова»: "Конференция довольно обширная по программе - она посвящена монотеме. Это пациенты с патологией аорты. Но включает в себя огромные разделы. Это и реаниматология, кардиология, кардиохирургия, определение каких-то подходов новых в лечении этих больных. География участников огромная - от Калининграда до Владивостока".