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Представители конного спорта открыли соревновательный сезон
Представители конного спорта открыли соревновательный сезон. Первым стартом стал розыгрыш Кубка Перми по конкуру. Благодаря открытому статусу, на старт вышли не только сильнейшие наездники нашего региона, но и гости из Удмуртии.
Оксана Лопатина, исполнительный директор федерации конного спорта Пермского края: "Несмотря на стужу на улице, наш турнир полностью состоялся, благодаря сооружениям и этому объекту конно- спортивному комплексу Пермского края. Очень комфортно в 2-х манежах. В одном происходит разминка. Сейчас в этом манеже происходит турнир. Непосредственно кубок города мы разыгрываем".
За 2 дня соревнований было дано 130 стартов. 90 спортивных пар, в зависимости от возраста и подготовки преодолевали 1 из 6 маршрутов. В сложнейшей номинации Гран- При высота препятствий составила 120 см. Всю дистанцию безошибочно преодолела пермская спортсменка и тренер Ирина Ичитовкина. Кубок она завоевала на лошади Залив, а вместе с конём Канрой завоевала 2 место.
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