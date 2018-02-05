Представители конного спорта открыли соревновательный сезон. Первым стартом стал розыгрыш Кубка Перми по конкуру. Благодаря открытому статусу, на старт вышли не только сильнейшие наездники нашего региона, но и гости из Удмуртии.

Оксана Лопатина, исполнительный директор федерации конного спорта Пермского края: "Несмотря на стужу на улице, наш турнир полностью состоялся, благодаря сооружениям и этому объекту конно- спортивному комплексу Пермского края. Очень комфортно в 2-х манежах. В одном происходит разминка. Сейчас в этом манеже происходит турнир. Непосредственно кубок города мы разыгрываем".

За 2 дня соревнований было дано 130 стартов. 90 спортивных пар, в зависимости от возраста и подготовки преодолевали 1 из 6 маршрутов. В сложнейшей номинации Гран- При высота препятствий составила 120 см. Всю дистанцию безошибочно преодолела пермская спортсменка и тренер Ирина Ичитовкина. Кубок она завоевала на лошади Залив, а вместе с конём Канрой завоевала 2 место.