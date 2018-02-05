Спортивный арбитражный суд удовлетворил иски прикамских саночников

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил иски прикамских саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко, отменив решение о пожизненном отстранении спортсменов от Олимпийских игр. Федерация санного спорта России сделает всё, чтобы они были включены в список для участия в играх в Корее. Спортсменам также вернут серебряные медали, завоёванные в Сочи. Право участвовать в Олимпийских играх также вернули скелетонисту из Чусового Сергею Чудинову.