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Пермь. Новости культуры
В выпуске:
- В Перми начал работу 20-й художественный салон "Арт-Пермь".
- Выставка детских работ «Рисуем на шарах» открылась в Фестивальном доме на Эспланаде.
- Гость программы "Новости культуры" художественный руководитель театра "Балет Евгения Панфилова" Сергей Райник.
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