Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Перми на уходящей неделе оценили будущую мегастройку, посчитали деньги в чужих карманах и официально описали признаки эпидемии простуды в детских садах и школах. Все, о чем стоит упомянуть отдельно, - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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