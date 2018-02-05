Линия любви: В Пермь привезли полотна Пикассо и Матисса
Пикассо и Матисс в Перми. В краевом центре начал работу юбилейный 20-й художественный салон "Арт-Пермь-2018". Здесь представлено все многообразие видов и жанров - живопись, графика, скульптура. Центральный проект салона - "Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века". Вечную тему раскроют создатели самых известных откровенных полотен - Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле. В экспозиции представлено около 60 графических произведений из частных коллекций Европы.
Вера Каргашина, директор художественного салона «Арт-Пермь»: "Мы приложили много усилий, чтобы люди, приходя на эту выставку, почувствовали особую атмосферу любви, основная тематика - выставки - искусство жить, мне хочется, чтобы каждый, кто пришел сюда, взял себе молекулы искусства и привнес в свою жизнь".
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