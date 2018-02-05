Спасение замерзающих

В Перми навыки поиска потерявшихся людей спасатели отработали на учениях, максимально приближенных к реальности.

Для спасателей никаких поблажек и скидок - Евгений Баландин отрабатывает легенду учений, буквально накануне подобная ситуация была реальностью: в районе Чусовского водозабора на льду заблудился пожилой рыбак. Мужчина уже не чувствовал рук и ног, в службу спасения позвонили родные. Так же - на лыжах - вооружившись GPS- навигатором, участники спасательной операции прочёсывали поверхность реки. В метель это не так-то просто.

Евгений Баландин, командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения №10: «В тот момент ничего не чувствуешь, просто работаешь - выполняешь определённые действия, чтобы быстрей передать скорой помощи».

Сегодня поиски проходят в заснеженном лесу. Спецсердств немного, но именно они играют самую важную роль: снегоход «Тайга» и туристические лыжи позволяют не утонуть в уральских снегах.

Статиста погружают на специальные носилки, но так получается не каждый раз - иногда пострадавших в промокшей тяжёлой одежде выносят на руках. Здесь рельеф позволяет действовать в облегчённом варианте.

На морозе человек может провести от одного часа до суток - в зависимости от того, как он одет и в каком психологическом состоянии находится. Так что от спасателей в буквальном смысле зависят жизни.

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения: "Как правило, неизвестно, где находится пострадавший - местность, расстояние. Если это акватория, есть промоины - время спасательной операции увеличивается».

Потерявшегося рыбака Евгений с коллегами обнаружил за 2 часа. К врачам мужчину доставили с диагнозом переохлаждение всего организма, впереди долгое восстановление, но главное, что спасатели сохранили ещё одну жизнь.