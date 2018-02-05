В Перми заработали бесплатные катки

В Перми начали работать бесплатные катки. По инициативе губернатора Пермского края на каждой муниципальной ледовой арене все желающие смогут посещать катки бесплатно три дня в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. Идея осуществляется в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время". В дальнейшем, возможно, бесплатные часы могут быть добавлены.

Адреса бесплатных катков: