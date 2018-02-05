В Перми заработали бесплатные катки
В Перми начали работать бесплатные катки. По инициативе губернатора Пермского края на каждой муниципальной ледовой арене все желающие смогут посещать катки бесплатно три дня в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. Идея осуществляется в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время". В дальнейшем, возможно, бесплатные часы могут быть добавлены.
Адреса бесплатных катков:
- Гайва (улица Карбышева 52/1)
- Прикамье (улица Ласьвинская, 1)
- Юность (улица Революции, 27)
- Фаворит (улица Репина, 67б)
- Спутник (улица Мензелинская, 17)
- Победа (улица Обвинская, 9)
- Молния (улица Волховская, 26).
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