Новое светомузыкальное шоу на набережной посвятили пермскому балету

На набережной Камы состоялось первое представление новой экспозиции светомузыкального шоу. Темой первой инсталляции были сказки Бажова, ее успели посмотреть более 100 тысяч человек. На этот раз на набережной можно погрузиться в атмосферу классической музыки. С помощью специального оборудования зритель познакомится с творческой жизнью и богатым наследием пермской оперы и балета. В новой инсталляции значительно больше движущихся фигур, есть дополнительные видеовставки. Шоу можно будет увидеть в течение всего февраля каждую пятницу, субботу и воскресенье. Вечерние представления начинаются в 19, 20 и в 21 час.

Анастасия Ефремова, директор МАУК «Пермьпарк»: "Это театр под открытым небом, но здесь не нужно отключать телефоны, чем больше селфи, фотографий с хештегом #Цветсвет, тем лучше».