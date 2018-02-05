Новое светомузыкальное шоу на набережной посвятили пермскому балету
На набережной Камы состоялось первое представление новой экспозиции светомузыкального шоу. Темой первой инсталляции были сказки Бажова, ее успели посмотреть более 100 тысяч человек. На этот раз на набережной можно погрузиться в атмосферу классической музыки. С помощью специального оборудования зритель познакомится с творческой жизнью и богатым наследием пермской оперы и балета. В новой инсталляции значительно больше движущихся фигур, есть дополнительные видеовставки. Шоу можно будет увидеть в течение всего февраля каждую пятницу, субботу и воскресенье. Вечерние представления начинаются в 19, 20 и в 21 час.
Анастасия Ефремова, директор МАУК «Пермьпарк»: "Это театр под открытым небом, но здесь не нужно отключать телефоны, чем больше селфи, фотографий с хештегом #Цветсвет, тем лучше».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Как не стать жертвой мошенников
Пермяки станцевали «Случайный вальс»
Вести Пермь. События недели
Нет сдачи: Как пассажирку высадили на мороз в чистом поле
В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»
Причиной потопа стала лопнувшая труба
Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года
Пермь. Новости культуры 01.02.2018
Есть ли жизнь после пожара?
Нужны идеи, преображающие города
Добавить комментарий: