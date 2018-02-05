Как не стать жертвой мошенников

О новых способах мошенничества предупреждает Российский Центробанк. В эпоху цифровых технологий денег можно лишиться, даже не зная об этом - особенно тех, которые находятся на электронных пластиковых картах. Чтобы не стать жертвой мошенников, чнужно знать азы финансовой безопасности.

Наученная жизнью Валентина Макарова наличные хранит только в надежном месте. А вот электронные деньги на карте сберечь не смогла. На одном из сайтов подала объявление о продаже дивана. Но в итоге после телефонного разговора с потенциальным покупателем лишилась всех денег на карте.

Валентина Макарова: "Я даже не представляю, она так меня разговорила, что я ей все выложила - и номер карты, и номер телефона, и все данные, я вообще не понимаю, как такое получилось".

Это называется социальная инженерия. Преступники используют психологические приемы, могут присласть смс, представиться сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб. Голос может даже показаться знакомым. Аргументы обычно используются самые убедительные. Вам оформили кредит, хотят вернуть деньги за покупку или может быть вы переплатили налог. Злоумышленники учитывают даже возраст своих потенциальных жертв.

Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России: «Например, чтобы воздействовать на людей младшего и среднего возраста, используются социальные сети и электронные средства коммуникации. Для пожилых людей - это звонки и смс-сообщения».

Чтобы сохранить деньги на банковской карте, эксперты советуют следовать простым правилам.

Сохраните номер колл-центра вашего банка в телефон, поставьте его на быстрый набор. В случае утраты карты звоните оператору и сообщайте о проблеме. Не храните ПИН-код там, где его могут украсть – в кошельке, сумке, телефоне. Запомните его или храните бумажку с кодом в потайном месте. Подключите смс-оповещение. Так вы будете в курсе всех списаний и начислений по вашим картам. Для покупок в интернете заведите отдельную карту, куда переводите только те суммы, которые вам нужны для текущей покупки. Страница оплаты в интернете должна начинаться с https//. Не переходите по ссылкам, которые пришли на почту или в смс от незнакомых людей.

В потенциальной опасности пользователи компьютеров и смартфонов. Неосторожно открыв файл в мессенджере или почте, можно легко загрузить вредоносную программу на свое устройство. Лишиться денег можно и при интернет-покупках. Для этого чаще всего используют сайты- двойники, по дизайну один в один похожие на оригинал, только вот после оплаты здесь товар вам никогда не доставят. Как это было совсем недавно пермским Театром-Театр, зрителей на поддельном сайте приглашали на несуществующий спектакль.

Потери от мошенничества с картами в масштабе страны не столь велики - всего 2 копейки на тысячу рублей. Если мошенники списали с вашей карты деньги, банк обязан их вернуть. Здесь важно только соблюдение одного главного условия - вы сами не должны помогать мошенникам.