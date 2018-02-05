Пермяки станцевали «Случайный вальс»

В Перми, как и по всей России отметили 75-летие победы в Сталинградской битве. Памятная церемония прошла у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу. Позже в городе состоялась акция Памятный вальс.

Участников Сталинградской битвы в Перми осталось немного - 16 человек. Об этом говорили во время возложения цветов в честь победы в том сражении. По состоянию здоровья эти ветераны остаются дома, и их навещают там.

Стихи собственного сочинения посвящены Дмитрием Нестеровым тем дням, когда он прибыл на станцию Иловля, близ Сталинграда, в первые дни июля 42-го, перед самым началом битвы. Было очень непросто, но и отправляться в тыл Дмитрий Егорович не собирался, на тот момент, когда битва началась, ему ещё 18 не было. В феврале окружённые немецкие войска капитулировали, но город рядовой Нестеров покинул позднее.

Дмитрий Нестеров, ветеран Великой Отечественной войны: "До июня месяца 44го для меня ещё был Сталинград, всем нам, батальону надо было очистить всё, там же снаряды, взрывчатка была, люди подрывались - это была такая же война!".

А ещё краевой центр присоединился ко всероссийской акции, инициаторам которой стала молодёжь - более 60 регионов танцевали "Случайный вальс".

История "Случайного вальса" - это история лётчика Василия Васильева, который обратился с просьбой написать песню к композитору Марку Фрадкину. Васильев встретился с девушкой, успел станцевать с ней один раз, и больше они не виделись.

Влада Овчинникова, координатор акции в Перми: "Лётчик, который искал Зину, девушку, с которой он танцевал на одном из вечеров, к сожалению, не дожил до того момента, когда б они встретились".

Историй таких встреч и расставаний времён войны много - сегодняшнее поколение знает об этом по фильмам, книгам, и рассказам немногих уже участников войны. Один из них - Дмитрий Нестеров, который помнит многое и готов поделиться этим знанием с другими.