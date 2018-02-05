Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 04.02.2018 г.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 04.02.2018 г.
Новое светомузыкальное шоу на набережной посвятили пермскому балету
В новой инсталляции значительно больше движущихся фигур, есть дополнительные видеовставки.
|смотреть видео читать05.02.2018 в 10:47
Как не стать жертвой мошенников
О новых способах мошенничества предупреждает Российский Центробанк.
|смотреть видео читать05.02.2018 в 10:23
Пермяки станцевали «Случайный вальс»
В Перми, как и по всей России отметили 75-летие победы в Сталинградской битве.
|смотреть видео читать05.02.2018 в 09:57
Вести Пермь. События недели
Обзор главных новостей Пермского края.
|смотреть видео читать05.02.2018 в 09:36
Нет сдачи: Как пассажирку высадили на мороз в чистом поле
У кондуктора не оказалось сдачи и пассажирку высадили в чистом поле. История оказалась с последствиями.
|смотреть видео читать05.02.2018 в 09:16
Зуб даю!
Зубы могут доставлять не только неприятности. Иногда с ними связаны смешные, трогательные или даже романтические истории.
|читать04.02.2018 в 13:00
Время добрых дел
2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. Есть звезды, которые не скупятся на добрые дела.
|читать04.02.2018 в 10:18
По зубам
Зубы – это не только статья расходов и украшение улыбки. С ними связано множество интересных историй!
|читать03.02.2018 в 16:43
Павел Майков: «Я думал, что «Бригада» - про строителей»
Мы провели собственное небольшое расследование и выяснили, что Павел Майков...
|читать03.02.2018 в 13:06
Как наставники шоу «Голос. Дети» бьются за участников
На конкурс было прислано около семи тысяч заявок, к «слепым» прослушиваниям допустили всего 123 конкурсанта.
|читать03.02.2018 в 10:03
Новое светомузыкальное шоу на набережной посвятили пермскому балету
Как не стать жертвой мошенников
Пермяки станцевали «Случайный вальс»
Нет сдачи: Как пассажирку высадили на мороз в чистом поле
Павел Майков: «Я думал, что «Бригада» - про строителей»
Как наставники шоу «Голос. Дети» бьются за участников
В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»
Причиной потопа стала лопнувшая труба
Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года
«Арт-Пермь»: 10 дней под знаком искусства
Пермь. Новости культуры 01.02.2018
Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию
Социальные выплаты выросли на 2,5%
В Перми составлен рейтинг перевозчиков
Прощай, «копилка»: Резервный фонд ликвидируется
Нужны идеи, преображающие города
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Нет сдачи: Как пассажирку высадили на мороз в чистом поле
В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»
Причиной потопа стала лопнувшая труба
Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года
Пермь. Новости культуры 01.02.2018
Есть ли жизнь после пожара?
Нужны идеи, преображающие города
Огнеопасная неделя
Губернатор края в Лысьве учился расписывать кружки
В Перми начался прием детей в первый класс
Добавить комментарий: