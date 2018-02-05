Нет сдачи: Как пассажирку высадили на мороз в чистом поле

У кондуктора не оказалось сдачи и пассажира высадили в чистом поле.

Светлана - один из лучших кондукторов компании. Но именно вокруг нее разгорелся скандал. Девушку, протянувшую новую двухтысячную купюру, женщина якобы высадила из автобуса "Звездный-Пермь".

Светлана Мухина, кондуктор: "Я на высадке пассажира не настаивала, сказала ей, что у меня нет размена, попытались разменять в салоне, никто разменять не смог".

История рядовая, но попала в социальные сети. Пользователи тотчас разделились - кто-то ругает, а кто-то оправдывает. Сама девушка, ее мама, и сестра, которая и кинула клич по интернету, в считанные часы от пристального внимания устали и встречаться отказались. Но по телефону поведали, что перевозчику уже сказали "пару ласковых".

Мама пострадавшей: "Вы бессовестные, вы на каком основании моего ребенка, после бронхита, еще не выздоровевшего, ну пускай 22 года, она все равно для меня ребенок, я была просто в шоке, я просто так не оставлю".

На остановке Кояново, где и высадили девушку, сейчас вокруг идут ремонтные работы, никаких павильонов или кафе здесь нет, получается, действительно чистое поле. Около получаса на морозе, да еще и после болезни могут обернутся 10 тысячами рублей штрафа для перевозчика. Если собрать достаточное количество доказательств, юристы в данном случае советуют все фиксировать на видео.

Алексей Жучков, юрист: "Пассажир, который пассажиром не состоялся, имеет право на компенсацию морального вреда, для этого необходимо обратиться в суд".

Перевозчик, к слову, свою вину не отрицает. Уже приняты меры, с кондуктора вычтут. Но предлагает задуматься, а если все пассажиры поедут с крупными купюрами. Впрочем, с точки зрения закона это только его головная боль.

Татьяна Паздерина, главный специалист-эксперт отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Исполнитель, который заключает публичный договор оказания услуг, в данном случае транспортных, он и должен обеспечить наличие разменной монеты, то есть сдать сдачу потребителю, а каким способом - потребителя совершенно не должно волновать".

Впрочем, подобные истории до суда и контролирующих органов доходят редко. Документов нужно много, процесс долгий, а при отсутствии видео - результат призрачный.