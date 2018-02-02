В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»

Вторая часть романа Алексея Иванова "Тобол" появилась на прилавках книжных магазинов. На сегодняшний день это самое объёмное произведение Иванова, над которым он работал три года, рассказывая на страницах своей книги об истории России времён реформ Петра Первого, а разворачивается действие в Сибири. Первая часть романа вышла в прошлом году и стала бестселлером, выдержав три допечатки. Сейчас тираж второй части составляет 30 тысяч экземпляров, и пермские любители исторической литературы роман уже разбирают. Так что вполне вероятно продолжение повторит судьбу первой книги.

Людмила Мубинова, заведующая книжным магазином: "Спрос очень большой. Надеемся, что и эта продастся, потому что книга Иванова - замечательная книга".