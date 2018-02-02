Причиной потопа стала лопнувшая труба
На улице 1-я Красноармейская в Перми в районе торгового центра «Радуга» случился настоящий потоп. Вода залила практически всю проезжую часть. Видео в сеть выложили очевидцы, которым пришлось первыми форсировать новоявленную реку. Как выяснилось позже, лопнула старая чугунная труба, не выдержав подвижки грунта из-за ночного заморозка. К счастью, к утру ремонтникам удалось перекрыть течь и убрать воду с дороги. Гололеда на проезжей части не было. Проблем с проездом автомобилей на данном участке также не случилось.
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