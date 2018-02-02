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← Пермь. Новости культуры 01.02.2018

Причиной потопа стала лопнувшая труба →

Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года

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С 1 февраля в силу вступил ряд важных законов, поправок и запланированных мероприятий государственного уровня.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ С 1 ФЕВРАЛЯ

С февраля социальные выплаты вырастут на 2,5% - будут увеличены ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам, детям военнослужащих и сотрудников федеральных ведомств, погибших при исполнении обязанностей, а также тем, кто был облучен радиацией. Также вырастут пособия на погребение и выплаты при производственной травме.

 

МФЦ НАЧИНАЮТ ОФОРМЛЯТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА

В феврале многофункциональные центры во всех российских городах с населением более 100 тысяч человек начинают оформлять биометрические загранпаспорта. Раньше выдачей таких загранпаспортов занималась Федеральная миграционная служба - сейчас ведомство упразднено, а полномочия по выдаче этих документов переданы МФЦ и МВД.

Загранпаспорт нового образца содержит электронный чип с данными человека. Такой паспорт выдается на десять лет вместо пяти и позволяет быстрее пройти контроль на границе. Но и оформить его стоит дороже: 3500 для взрослого и 1500 для детей до 14 лет. За оформление обычного загранпаспорта взимается 2000 и 1000 рублей соответственно.

 

СЕРВИС «ГОСУСЛУГИ» РАСШИРЯЕТ ФУНКЦИОНАЛ

С 1 февраля расширится список справок и документов, доступных в единой системе электронного взаимодействия. Это значит, что получателям госуслуг больше нет нужды носить документы из одного кабинета в другой. Ведомства сами обменяются ими в случае необходимости. Среди попавших в этот список - выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения годовой бухгалтерской отчетности юридических лиц, общедоступные сведения для принудительного исполнения судебных решений.

 

С ФЕВРАЛЯ ЛИКВИДИРУЕТСЯ РОССИЙСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

С февраля в России ликвидируется Резервный фонд - его средства были полностью израсходованы в 2017 году. По уверению властей, закрытие фонда было запланировано и ни к какому экономическому апокалипсису это не приведет. Функции Резервного фонда возьмет на себя Фонд национального благосостояния. Обе «копилки» были созданы в 2008 году, после распада Стабилизационного фонда. Средства Резервного фонда страховали бюджет на случай дефицита, Фонд национального благосостояния откладывал деньги на будущее, из его средств государство финансировало перспективные проекты и покупало акции крупнейших компаний.

 

ДОГОВОР ОДИН, А КРЕДИТОРОВ НЕСКОЛЬКО

В феврале вступает в силу закон «О синдицированном кредите», дополняющий закон «О банках». Синдицированный кредит - заём для компании, который одновременно выдают несколько кредиторов. Выдавать синдицированные кредиты могут банки и международные финансовые организации. По мнению авторов закона, выдача синдицированных кредитов позволит увеличить размеры и сроки заимствований и уменьшить риск для каждого из кредиторов, поскольку общий риск будет распределен на весь синдикат. 

Метки: В России, в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 02.02.2018 в 16:37 в рубрике - Вести Пермь

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