Пермь. Новости культуры 01.02.2018
Программа "Новости культуры". Выпуск 1 февраля 2018 года.
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Программа "Новости культуры". Выпуск 1 февраля 2018 года.
В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»
Первая часть романа Алексея Иванова Тобол вышла в прошлом году и стала бестселлером, выдержав три допечатки.
|смотреть видео читать02.02.2018 в 17:24
Причиной потопа стала лопнувшая труба
На улице 1-я Красноармейская в Перми в районе торгового центра «Радуга» случился настоящий потоп.
|смотреть видео читать02.02.2018 в 17:01
Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года
С 1 февраля в силу вступил ряд важных законов, поправок и запланированных мероприятий государственного уровня.
|смотреть видео читать02.02.2018 в 16:37
«Арт-Пермь»: 10 дней под знаком искусства
В Перми в двадцатый раз открывается международная выставка - продажа живописи, графики, скульптуры «Арт-Пермь».
|читать02.02.2018 в 15:47
Пермь. Новости культуры 01.02.2018
Обзор главных культурных событий региона.
|смотреть видео читать02.02.2018 в 15:22
В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»
Первая часть романа Алексея Иванова Тобол вышла в прошлом году и стала бестселлером, выдержав три допечатки.
|смотреть видео читать02.02.2018 в 17:24
Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года
С 1 февраля в силу вступил ряд важных законов, поправок и запланированных мероприятий государственного уровня.
|смотреть видео читать02.02.2018 в 16:37
Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию
Спортивный арбитражный суд отменил решение об отстранении от Олимпиады 28 российских спортсменов.
|читать02.02.2018 в 14:57
Социальные выплаты выросли на 2,5%
С 1 февраля социальные выплаты увеличатся на 2,5 процента.
|читать02.02.2018 в 14:36
Прощай, «копилка»: Резервный фонд ликвидируется
Средства резервного фонда, которые страховали бюджет на случай дефицита, были полностью израсходованы в 2017 году.
|читать02.02.2018 в 13:06
В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»
Причиной потопа стала лопнувшая труба
Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года
«Арт-Пермь»: 10 дней под знаком искусства
Пермь. Новости культуры 01.02.2018
Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию
Социальные выплаты выросли на 2,5%
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3-летний малыш получил обморожение на прогулке в детском саду
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