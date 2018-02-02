Есть ли жизнь после пожара? Люди, оставшиеся без крыши над головой, такие вопросы задают сегодня власти. Встреча с депутатами Госдумы прошла в поселке Уральский. Ситуация типична практически повсеместно – дом сгорел, страховкой собственники не озаботились. Маневренный фонд в большом дефиците. Есть ли у погорельцев хоть какие-то шансы?

Один человек погиб, почти полсотни остались без крыши над головой. Все это результат пожара в одном многоквартирном деревянном доме.

Яна Кузнецова: "Нам предложили пятиместную палату в больнице на две недели, но мы пока живем у моей мамы".

С расселением погорельцев в поселке Уральский оказались большие проблемы. По словам жителей, как альтернативу больничной палате многодетным семьям предложили пока неблагоустроенное жилье. И это не впервые, пожар в точно таком же доме произошел ровно год назад.

Самое страшное даже не пожар. Некоторые квартиры огнем не затронуло, даже пожарные водой не залили. Но сразу после отключения отопления пришли мародеры. В итоге не то, что внутреннюю отделку, уже стены начали разбирать.

Любовь Гавшина тогда потеряла не только имущество, но и место прописки. Теперь новорожденный внук официальный бомж.

Любовь Гавшина: "Мы остаемся дальше бомжами, нам просто негде проживать. Мы нигде, мы висим в воздухе, снимаем квартиры".

Формально собственникам жилья администрация ничего не должна, разве что помочь жильем в маневренном фонде, а его-то в поселке как раз не оказалось. Так что жители дома до сих пор снимают квартиры в соседних бараках. И это самая большая статья семейных расходов.

Елена Шалупова: "Я сейчас пенсионерка, пенсия 12 тысяч, у меня на иждивении ребенок. Никто мне не даст ни ипотеку, ничего".

На прием в администрацию жители приходят уже не впервые. Здесь в очередной раз сообщают, что край готов выделить деньги, но при условии софинансирования. А у поселка на погорельцев денег нет.

Раис Зайнышев, глава поселка Уральский: "3 миллиона 900 тысяч рублей для района и тем более для поселения - это невозможно".

Для 8-тысячного поселка с его бюджетом, почти сотня погорельцев - это критическая масса и проблема почти не решаемая.

Михаил Арзуманов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Я обязательно передам всю информацию Максиму Геннадьевичу, я постараюсь добиться от него решения вопроса".

На практике сгоревшие дома обычно признают непригодными для проживания. Включают в программу на расселение, которая начнет действовать с 2019 года. А там снова очередь, так что у многих и дети уже успеют вырасти.