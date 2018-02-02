Нужны идеи, преображающие города

Изменить городское пространство под силу любому желающему. В Перми в школе "Мастерград" открылся конкурс дизайн-проектов «Идеи, преображающие города». По сути, каждый житель края при желании может предложить на суд жюри своё видение совершенствования территории своего города или села. Отбор проводится в трёх возрастных категориях - от 10 до 18 лет, от 18 до 25 и от 25 лет и старше. Победителей конкурса в первой возрастной категории назовут 28 февраля, во второй и третьей - 23 марта.

Владислав Новинский, почётный архитектор России: "Есть люди очень разнонаправленные, творческие, которые находят какие-то неожиданные решения, отвечая может и на какие-то банальные вопросы".

Что касается детей, они могут представить свои идеи в любой удобной форме - аппликация, рисунок, макет. Лучшие предложения войдут в так называемый Банк идей, который собираются использовать в программе по формированию комфортной городской среды. Сегодня участники уже могли представить свои замыслы.