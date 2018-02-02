Огнеопасная неделя

В течение недели в Прикамье произошло несколько крупных пожаров. В поселке Ильинском в частном доме погибли сразу 5 человек. А в Кунгурском районе в селе Бымок без крыши над головой осталась многодетная семья Окуловых с 14 детьми. Огонь полностью уничтожил дом, и если вещами и деньгами пострадавшим продолжают помогать всем миром, то вопрос о месте дальнейшего проживания остается открытым.