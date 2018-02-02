Огнеопасная неделя
В течение недели в Прикамье произошло несколько крупных пожаров. В поселке Ильинском в частном доме погибли сразу 5 человек. А в Кунгурском районе в селе Бымок без крыши над головой осталась многодетная семья Окуловых с 14 детьми. Огонь полностью уничтожил дом, и если вещами и деньгами пострадавшим продолжают помогать всем миром, то вопрос о месте дальнейшего проживания остается открытым.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор края в Лысьве учился расписывать кружки
В Перми начался прием детей в первый класс
Клиника «Три-З»: 20 тысяч операций за 4 года
3-летний малыш получил обморожение на прогулке в детском саду
На «Золотую Маску» выдвинуты два спектакля Пермского театра оперы и балета
За год на дорогах края погибли 336 человек
Игроки и болельщики выберут «Мисс Амкар-2018»
Дорожные стройки: итоги и планы
Инспекторам ГИБДД пришлось поработать пожарными
Пьяный водитель протаранил пять автомобилей
Добавить комментарий: