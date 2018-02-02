Губернатор края в Лысьве учился расписывать кружки

Обход Чусового – важная автотрасса, которая позволит транзитному транспорту не заезжать в город, откроется к октябрю 2019 года. Сроки были установлены во время рабочего визита губернатора края. В повестке кроме дорожного строительства, промышленность и рабочие места. Зачем еще глава региона отправился в эти территории?

Определить габариты и взвесить фуру за доли секунды можно с помощью лазерных датчиков и весов, вмонтированных в асфальт. Пока в Прикамье установлено три подобных пункта. Еще 56 комплексов фотовидеофиксации появится в этом году. Из них 11 с автоматическим весогабаритным контролем. Но именно этот на 76-м километре трассы Полазна-Чусовой - один из самых загруженных. Поэтому рабочая поездка губернатора края Максима Решетникова в восточные территории региона началась именно с него.

И тут нельзя не упомянуть про обход Чусового. Пока большегрузы идут прямо через город. Но ситуация в корне поменяется к октябрю 2019-го.

Средства на стратегический для края и города объект выделяет краевой и федеральный бюджеты. Строительный материал для масштабного дорожного объекта буквально под ногами. Неподалёку здесь добывают щебень. Чусовой получил статус территории опережающего развития. Для резидентов ТОСЭР региональное правительство установило налоговые льготы

Следующим пунктом стал «Ремэлектропромнефть» в Лысьве, где в том числе производят насосы для крупнейших нефтяных компаний страны.

Лысьвенский завод эмалированной посуды не мог остаться в стороне. Такие кастрюли и ведра есть у каждого, если не дома, так на даче.

Лысьвенский завод эмалированной посуды поставляет порядка 20% своей продукции в Китай. Так что прямо сейчас в условном Циндао по кастрюле стучат не ложками, а деревянными палочками.

Власти предложили помогать предприятию с выходом на внешние рынки.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы со своей стороны всячески должны помогать этому процессу: через участие в выставках, через содействие экспорту, максимально участвовать в продвижении продукции предприятия.

Дизайнеры сейчас экспериментируют с оформлением посуды. Вместо привычного цветочного узора, футбольный мяч к Чемпионату мира или кружка с росписью губернатора. Правда, пока в единственном экземпляре.